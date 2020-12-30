مباحثات تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندي، هاتفيا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، الثلاثاء، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

و أوضحت الخارجية التونسية في بيان لها أن المكالمة ناقشت سبل مواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي بما يضمن استقرار هذا البلد و استعادته لدوره في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.

و أضاف البيان أن الوزيرين تتطرقا لكيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها ، إضافة إلى كيفية التنسيق لـ تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، من شأنها التشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق المنافع المشتركة للبلدين.

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