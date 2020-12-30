“عبد العزيز”: الرافضين لزيارة واحتفال الوفد التركي في طرابلس “زبالة”

زعم محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، وأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أن زيارة الوفد المصري لطرابلس دليل هام على أن القاهرة لم تعد تعوّل على خليفة حفتر وعقيلة صالح، بحسب كلامه.

جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج “بين السطور” على قناة “التناصح” الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، رصدته “الساعة 24″، حيث قال زاعما إن “حفتر” عبارة عن لعبة بأيدي المخابرات الأجنبية لتدمير البلاد، وعقيلة صالح شخصية هشه وضعيفه لا يملك أي شعبية، حسب تعبيره.

وأضاف “عبد العزيز” أن العاصمة طرابلس كانت خلال الأسبوع الماضي قبلة لوفدَين مهمَّين جدًا، أحدهما – يقصد الوفد التركي- كان من الطبيعي أن يجري زيارة لها ويحتفل مع أهلها؛ لأنه كان السبب الرئيسي في الانتصار على من وصفهم بـ”الهبود” في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية، واصفا الرافضين لاحتفال الوفد التركي في طرابلس بـ”الزبالة”، بحسب كلامه.

وأشار “عبد العزيز” بقوله: “إن تسليم المحتجزين الروس صفحة طويت، وهي إحدى المشاكل بين طرابلس وموسكو اللتين ستبدآن تدشين علاقات جديدة، كما أن التعاون الاستخباراتي بين مصر وتركيا مهم في ظل استلام بايدن منصب الرئيس الأمريكي الجديد لدي معلومات بشأن إرسال طلب من قبل عقيلة صالح لزيارة إسطنبول”.

وحول سبب غياب رئيس المجلس الرئاسي عن حضور اللقاءات التي عقدت أثناء زيارة الوفد التركي والمصري قال “عبدالعزيز”: “السراج ليس موجودًا في طرابلس، ذهب للبحرين، والأخبار التي يتم تداولها بالخصوص لا تسر، ونتمنى أن تكون إشاعات لأنها إن كانت صحيحه ستكون نهايته هو ومستشاروه”..

وأردف: “الوفد التركي كان كبيرًا جدًا ومحترمًا، ورافقه فنانون أتراك لرفع الروح المعنوية للجنود الأتراك في طرابلس، نترحم على الجنود الأتراك الذين استشهدوا في المعركة واختلطت دماؤهم بدماء ترابنا، فقدنا خيرة الرجال الذين لا تساوي ظفرَهم قبيلة كاملة. أطالب بإعطاء كل بنود البناء والتشييد للأتراك”.

وفي سياق آخر تطرق إلى ملتقى برقة الجامع قائلًا: “للأسف هؤلاء هم نفس الأشخاص منذ يوم خروج الجضران، نفس الشلة والمنطق والعقلية الذين ضحكوا عليكم بها وحقوق برقة والفيدرالية، مليارات نهبت تقدر بـ 60 مليار، بماذا خدمت المنطقة الشرقية؟ وأين ذهبت هذه المليارات؟ هذه الاجتماعات يقف خلفها فساد وخراب ليبيا”.