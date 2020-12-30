رئيس لجنة الإشراف على الوقود: إضافة محطات جديدة في سرت والتوزيع صباح الأربعاء

أعلن رئيس لجنة الأشراف على توزيع الوقود بالمحطات في بلدية سرت، التابع للغرفة الأمنية سرت، الرائد إبراهيم عيد، أنه تم إضافة عدد أربعة محطات وقود أخرى تمثلت في (محطة رقم 133 (عيادة) شرق سرت – محطة الخط الزراعى ابوهادى – محطة الراحلة طريق جزيرة الطويلة – محطة 700 وحدة سكنية).

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لبلدية سرت بموقع “فيسبوك”، أوضح الرائد إبراهيم عيد، أنه بذلك يصبح العدد الإجمالى للمحطات 15 محطة يتوفر فيها الوقود.

وأوضح رئيس اللجنة أن توزيع الوقود بالمحطات والتعامل مع سيارات المواطنيين سيكون اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة صباحا وبنفس التوقيت فى جميع المحطات.

وطمأن رئيس اللجنة كافة المواطنين بأنه لاداعى لعملية الازدحام أمام المحطات، وأن الوقود سيتم توفيره وشحنات الوقود ستتوالى تباعا للمدينة، منوها أنه يتم التعامل بنفس الإجراءات المعمول بها سابقا فيما يتعلق بكتيب الوقود .