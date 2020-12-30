«بلدية مصراتة»: نتمسك باتخاذ الخطوات الفعلية لدعم مشروعات الشباب والرياضة

اجتمع عميد بلدية مصراتة، الأحد الماضي، مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

وبحسب بيان صادر عن بلدية مصراتة، أمس الإثنين، فإن الاجتماع تمحور حول دعم الأندية الرياضية بالبلدية، ومناقشة إنشاء مركب رياضي يحتوي على ملاعب لكرة القدم الخماسية، وعدة ملاعب مفتوحة للألعاب الجماعية والفردية، إضافة إلى مشروعات أخرى تخدم جانب الشباب والرياضة، على حد تعبير البيان.

وزعم البيان، أن عميد بلدية مصراتة وأعضاء المجلس البلدي وجهوا دعوة رسمية، في نهاية الاجتماع، لرئيس الهيئة لزيارة بلدية مصراتة في منتصف شهر يناير المقبل؛ للبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية لمشروعات الشباب والرياضة.