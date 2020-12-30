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قنصل ليبيا لدى تونس يمنح لوحات دبلوماسية للمهربين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتجت الخارجية التونسية، بخطاب شديد اللهجة، على منح القنصل الليبي فاضل القرير، لوحات دبلوماسية لمهربي بشر ووقود.

ووجهت الخارجية التونسية، رسالة إلى القنصلية الليبية، التي يترأسها مؤخرا “فاضل القريو” حملت من خلالها خطابا شديد اللهجة بشأن ما وصفته بالعدد غير المبرر للوحات الدبلوماسية.

وورد في الرسالة:” أن تلك اللوحات منحت لتجار البشر والوقود والهجرة غير الشرعية ومطلوبين دوليين من مدينة الزاوية وزوارة”.

وأبدت الرسالة انزعاجا غير مسبوق من الجانب التونسي، من إصدار القنصل المكلف لوحات دبلوماسية “لهؤلاء العصابات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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