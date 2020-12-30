صالح المسماري : لم تكن هناك عدالة في اختيار عناصر الحوار السياسي

أكد عضو اللجنة الرئيسية لملتقى برقة الجامع صالح رجب المسماري، أن المقترح الثاني لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي هو الأصلح، لافتا إلى أنه لم تكن هناك عدالة في اختيار عناصر الحوار.

و أضاف المسماري في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا 24 أن النقاط الخمسة التي تم استعراضها كلها هذه جاءت نتيجة أن سكان برقة شعروا بالظلم، لافتا إلى أنه ضد التقسيم و الانفصال، وضد أن يتم فرض شخص بعينه.

وأضاف المسماري أن المجتمع الدولي سيراقب عملية الانتخابات وحتى الاقتراب من موعدها سيتم كف يد المليشيات عن المواطنين، ومنعها من الوصول لصناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن التدخل الدولي غيّر المعادلة في ليبيا منذ عام 2011.

و شدد المسماري على أن البيان الذي خرج بحضور القبائل استهدف جميع التركيبات الليبية، فكل من حضر كان يمثل برقة بالفعل، وأي شخص يقول عكس هذا فإنه يحاول التشويش على المشهد.

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