“باشاغا” يستعرض مع أعيان “الجنوب” الأوضاع الأمنية والمعيشية

شهد ديوان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس -الثلاثاء- لقاءً استعرض من خلاله وزير الداخلية “فتحي باشاغا” مع وفد من أعيان ومشايخ المنطقة الجنوبية، الأوضاع الأمنية والمعيشية بالجنوب ودور وزارة الداخلية في تأمين المحروقات لمناطق الجنوب، وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن داخل المدن والمناطق الجنوبية وحماية وتأمين الأهداف الحيوية ومؤسسات الدولة-حسب ما أورده المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.

مثل أعيان المنطقة الجنوبية في اللقاء رئيس مجلس حكماء سبها “الحسن موسى” وأعضاء بالمجلس “الصادق الشحاطي” و”إمحمد عبدالرحمن” و”محمد العالم”، والمتحدث بإسم المجلس “حسن الرقيق” والشيخ “محمد المبشر” رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة.

وأكد الحاضرون من ممثلي المنطقة الجنوبية، على ضرورة توفير الخدمات اليومية للمواطنين وبسط الأمن بكافة ربوع ليبيا، وضرورة تعاون المواطنين مع وزارة الداخلية من أجل إنجاح الخطة الأمنية لتأمين وصول المحروقات لمناطق الجنوب الليبي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن للرفع من معاناته، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجنوب الليبي-حسب ما جاء في منشور المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.

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