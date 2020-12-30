الشاطر: حل الأزمة الليبية في إعادة الأمانة إلى الشعب ليقرر بنفسه

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، إن الحوارات التي تقودها المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قدمت خيارات سيئة .

وأوضح الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأزمة الليبية باختصار عبارة عن خيارات سيئة قدمتها حوارات ستيفاني، ولابد من قبول أحدها، مضيفا أن الدول المتدخلة تقدم أسماء مرفوضة لتنصيبها في مناصب سيادية.

وتابع أن السياسيين يطالبون بضرورة القبول لأنه الأمر الواقع، في الوقت الذي تمتعض فيه الساحة الشعبية وترفض جميع تلك الخيارات، لافتا إلى أن حل الأزمة هو إعادة الأمانة إلى لشعب لكي يقرر .. في إشارة إلى ضرورة إجراء الانتخابات .

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