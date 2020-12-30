موسى فرج: جلسة الحوار اليوم ستبحث آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة موسى فرج، أن جلسة الحوار السياسي التي دعت إليها البعثة الأممية اليوم الأربعاء ستناقش آليات

اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة .

وأوضح فرج، في تصريح صحفي، أن ما يسمى بمجلس الدولة سيختار في اجتماعه المقبل ممثليه للجنة الدستور التي ستقابلها لجنة مماثلة من مجلس النواب، لمناقشة إمكانية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن هذا الأمر مُستبعد في ظل تعنت مجلس النواب . وأضاف أن اللجنة المُزمع تشكيلها من مجلسي النواب والدولة ستعمل على وضع قانون الانتخابات، وهذا سيُمثل قاعدة دستورية انتخابية، مبينا أنه إذا أخفقت في وضع القانون، سيبدأ عمل اللجنة القانونية المشكلة من ملتقى الحوار، والتي بدورها ستعرض بعض المقترحات، فإن لم تصل لتوافق سيرجع الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاتفاق .

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