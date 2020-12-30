صحفيون ونشطاء يحتجون على تخصيص إذاعة بنغازي مقراً للبرلمان

ندد عشرات من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين والنشطاء بقرار الحكومة الليبية المرقم بــ “780” لسنة 2020 م القاضي بتخصيص مقر “إذاعة بنغازي المحلية” ليكون مقراً لمجلس النواب.

واستنكر الصحفيون والمثقفون والنشطاء عبر بيان أصدروه في بنغازي بهذا القرار واعتبروه (تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية رائدة الإذاعات في ليبيا) حسب وصف البيان.

وأكد المحتجون على رفضهم لمثل هكذا إجراءات، رأوا أنها ( مجحفة، كما حدث الآن لمقر ٕذاعة بنغازي المحلية الذي خصص لها منذ سنة 2008م ).

وقال الصحفيون والنشطاء في بيانهم إن ( الأمر الذي يدعو للاستغراب كون المقر مصمم فنياً وهندسياً كمبنى إذاعي يحتوي على استوديوهات مسموعة ومرئية ولا يصلح أن يكون مقراً لمجلس النواب).

وخلص البيان إلى (مطالبة الجهات الرقابية والقضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها لإحقاق الحق وإيقاف هذا القرار التعسفي) حسب وصف البيان- الذي طالب كافة الإعلاميين والصحفيين والنشطاء والمثقفين، أن يوقعوا على البيان بكتابة الإسم والصفة.

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