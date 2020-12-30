صحفيون ونشطاء يحتجون على تخصيص إذاعة بنغازي مقراً للبرلمان

ندد عشرات من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين والنشطاء بقرار الحكومة الليبية المرقم بــ “780” لسنة 2020 م القاضي بتخصيص مقر “إذاعة بنغازي المحلية” ليكون مقراً لمجلس النواب.
واستنكر الصحفيون والمثقفون والنشطاء عبر بيان أصدروه في بنغازي بهذا القرار واعتبروه (تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية رائدة الإذاعات في ليبيا) حسب وصف البيان.
وأكد المحتجون على رفضهم لمثل هكذا إجراءات، رأوا أنها ( مجحفة، كما حدث الآن لمقر ٕذاعة بنغازي المحلية الذي خصص لها منذ سنة 2008م ).
وقال الصحفيون والنشطاء في بيانهم إن ( الأمر الذي يدعو للاستغراب كون المقر مصمم فنياً وهندسياً كمبنى إذاعي يحتوي على استوديوهات مسموعة ومرئية ولا يصلح أن يكون مقراً لمجلس النواب).
وخلص البيان إلى (مطالبة الجهات الرقابية والقضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها لإحقاق الحق وإيقاف هذا القرار التعسفي) حسب وصف البيان- الذي طالب كافة الإعلاميين والصحفيين والنشطاء والمثقفين، أن يوقعوا على البيان بكتابة الإسم والصفة.
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