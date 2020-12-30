الكفرة.. تحديد الأسبوع المقبل موعداً لفتح المدارس

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة عن تحديد موعد فتح المدارس أمام الطلاب اعتباراً من الأسبوع المقبل وانطلاق العام الدراسي 2020 – 2021 م.. وتقرر فتح المدارس بالمدينة وعموم البلدية خلال اجتماع عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة مع مديري المدارس لمناقشة انطلاقة العام الدراسي .. وقد تعهد رئيس المجلس بتوفير الاحتياجات المهمة للمدارس ومنها مواد التنظيف ومضخات رش مواد التعقيم .

وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الديوان “سعد عبدالرسول” وعضوية مدير مكتب العميد “سليمان بوشنة” لمتابعة المدارس وقطاع التعليم وتذليل أي مصاعب قد تعترض انطلاق الدراسة- حسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية الكفرة.

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