مثقفون وإعلاميون يرفضون قرار تخصيص مقر إذاعة بنغازي لمجلس النواب

أصدر عدد من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين، بياناً، أعربو فيه عن رفضهم قرار الحكومة المؤقتة بتخصيص مبنى الاذاعة والتلفزيون “مقر إذاعة بنغازي المحلية” ليكون مقرا لمجلس النواب.

واعتبر البيان الصادر مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يعد تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية رائدة الإذاعات في ليبيا، واصفا مثل هذه الإجراءات بـ “المجحفة” .

ولفت الموقعون على البيان إلى أن الأمر الذي يدعو للاستغراب أن المقر مصمم فنيا وهندسيا كمبنى إذاعي يحتوي على استوديوهات مسموعة ومرئية ولايصلح أن يكون مقرا لمجلس النواب، مطالبين الجهات الرقابية والقضائية بإيقاف هذا القرار التعسفي .

وكانت الحكومة الموقتة، قد أصدرت القرار رقم «780» لسنة 2020 والذي جاء في مادته الأولى الموافقة بتخصيص مبنى الاذاعة والتلفزيون بطريق المطار بمدينة بنغازي ليكون مقرا لمجلس النواب .

ومن جانبه، تساءل مدير اذاعة بنغازي المحلية، سليمان القبائلي عن مصير 25 مليون دينار ليبي خصصت لتوطين مجلس النواب في مدينة بنغازي سنة 2014، وكيف يقوم رئيس الحكومة المؤقتة بإصدار قرار بـ”تسليم مقر إذاعة بنغازي المحلية لمجلس النواب مع العلم بأن المقر مصمم فنيا وهندسيا 4 أستوديوهات مسموعة و 2 مرئية، ولا يصلح حتى لمجلس محلي !!.

وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:

1- سليمان القبائلي – إعلامي

2- أحمد المقصبي – إذاعي ومقدم برامج

3- جميله صلاح الدين – مقدمه ومعده برامج

4- صبري العبيدي – صحفي

5- هدي العبدلي – مقدمة ومعدة برامج

6- خالد عثمان الزوي – إعلامي

7- عبدالله المسماري – فني صوت

8- مفتاح سعد القبائلي – إعلامي

9- فراس بوسلوم – كاتب صحفي

10- أحمد العريبي – مصور صحفي

11- عريش سعيد – كاتب صحفي

12- جمال محمد النويصرى – إذاعى وفنان

13- خالد موسي سكران – مهتم بالشأن العام

14- طارق علي الجحاوي – إعلامي

15- فريحه المريمي – كاتبة صحفية

16- يونس الشلماني – صحفي ومقدم برامج

17- انتصار بوراوى – كاتبة

18- عبدالهادي اهويدي – إعلامي

19- مصطفي عبدالسلام الشيخي – إذاعي التنسيق المسموع

20- خالد سليمان الرازقي – مهتم بالشأن العام

21- عبدالدائم الحاج – مواطن

22- عبد السلام الزغيبي – صحفي وكاتب

23- نجلاء العريبي – معدة برامج

24- عبدالرحيم الجنجان – مهتم بالشأن العام

25- يوسف الطواحني – صحفي

26- علي المغربي – إعلامي

27- ضو علي الفقي – إعلامي

28- رافع قادربوه – مواطن

29- خالد نجم – رئيس هئية الاعلام و الثقافة سابق

اً 30- ابراهيم عمرالبرعصي- إذاعي ومقدم برامج

31- المعتصم الفيتوري – إعلامي

32- طارق الورفلي – إعلامي

33- محمد سلامة – رئيس المجلس المحلى السلاوى

34- جب مفتاح الحراثي – مواطن

35- د عبدالمنصف الطيره- مهندس استشاري

36- إبراهيم الزليتني – شاعر وروائي

37- سالم عيسى – فنان.

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