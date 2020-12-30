الخارجية التونسية: قنصل ليبيا يمنح لوحات دبلوماسية لتجار بشر ومهربين

أعربت وزارة الخارجية التونسية، عن غضبها بشأن إصدار القنصلية الليبية عدد غير المبرر من اللوحات الدبلوماسية، ومنحها لتجار البشر والوقود والهجرة غير الشرعية .

ووجهت الخارجية التونسية رسالة إلى القنصلية الليبية التي يترأسها فاضل القريو حملت من خلالها خطابا شديد اللهجة إزاء تلك الوحات الدبلوماسية.

وجاء في نص الرسالة أن تلك اللوحات منحت لمطلوبين دوليين من مدينة الزاوية وزوارة، وأبدت الرسالة انزعاجا غير مسبوق من الجانب التونسي من إصدار القنصل المكلف لوحات دبلوماسية لتلك العصابات.

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