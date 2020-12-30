عضو لجنة (5+5): لا يمكن الجزم بأن الوضع الميداني يقترب من الحرب أو يبتعد

قال عضو اللجنة العسكرية5+5 التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى علي يحيى، إن اللجنة تعمل بشكل متواصل لتفعيل الاتفاق على الأرض .

وأوضح يحيي، في تصريح صحفي، أن اللجنة تعمل على تنفيذ الاتفاق قبل انتهاء المدة المحددة، لكن الظروف والعوامل المتداخلة قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق .

وأكد يحيي أنه لا يمكن الجزم بأن الوضع الميداني يقترب من الحرب أو يبتعد عنها، ما لم يتم البدء في تنفيذ الاتفاق المتفق عليه في جنيف .

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