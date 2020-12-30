مصدر لليبيا 24: جلسة الأربعاء ستناقش الآليات القانونية لإجراء الإنتخابات

قال مصدر برلماني، إن جلسة الأربعاء ستخصص للاستماع لإحاطة اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا .

وأوضح المصدر لليبيا24″، رافضا ذكر اسمه، أن الجلسة ستبحث

أفضل الآليات القانونية والقواعد الدستورية لإجراء الإستحقاق الإنتخابي في الـ 24 من ديسمبر 2021، إضافة إلى خطوات المسار السياسي القادمة .

ووجهت البعثة الأممية لدي ليبيا الدعوة لكافة أعضاء الملتقى وعددهم 75 لحضور جلسة حوارية جديدة عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل بحث آخر مستجدات العملية السياسية .

يشار إلى أنه وبعد شهرين ونصف من انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي في تونس، لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب .

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