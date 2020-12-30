لقاء لـ”عقيلة صالح” مع ممثلي غرفة التجارة بـ “درنة”

بحث رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة، عدداً من القضايا المهمة ذات الصلة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة، أثناء اللقاء الذي جمعه مع ممثلي الغرفة-حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان.

وأكد رئيس البرلمان -خلال اللقاء- على أن المرحلة المقبلة هي “مرحلة البناء وعلى الجميع أن يكونوا يداً واحدة”، مثنياً على دور مدينة درنة في كل مراحل بناء الدولة الليبية.

وقدم ممثلو غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة -في ختام اللقاء- درعاً تكريمياً لرئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” تقديراً لجهوده الوطنية وعرفاناً بدوره في الحفاظ على وحدة التراب الليبي وسيادته-حسب بيان التكريم.

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