ليبيا الان

عودة الرئيس الجزائري لبلاده بعد أسابيع العلاج من كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده -الثلاثاء- بعد أن أمضى أكثر من شهرين قضاهما في ألمانيا للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، في ظروف شهد فيه المشهد السياسي في الجزائر أكثر من أزمة.

ونقل التلفزيون الجزائري تصريحاً لــ”تبون” هو الأول بعد عودته، قال فيه: “البعد عن الوطن صعب، خاصة مع تراكم المسؤوليات.. ستكون العودة مميونة ولم يتبق إلا القليل، وأتمنى عاماً سعيداً للشعب الجزائري”، كما بث التلفزيون الرسمي لقطات مصورة لتبون بعد عودته وهو يجلس على كرسي في إحدى المطارات العسكرية بالقرب من العاصمة الجزائرية “الجزائر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك