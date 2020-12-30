عودة الرئيس الجزائري لبلاده بعد أسابيع العلاج من كورونا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده -الثلاثاء- بعد أن أمضى أكثر من شهرين قضاهما في ألمانيا للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، في ظروف شهد فيه المشهد السياسي في الجزائر أكثر من أزمة.

ونقل التلفزيون الجزائري تصريحاً لــ”تبون” هو الأول بعد عودته، قال فيه: “البعد عن الوطن صعب، خاصة مع تراكم المسؤوليات.. ستكون العودة مميونة ولم يتبق إلا القليل، وأتمنى عاماً سعيداً للشعب الجزائري”، كما بث التلفزيون الرسمي لقطات مصورة لتبون بعد عودته وهو يجلس على كرسي في إحدى المطارات العسكرية بالقرب من العاصمة الجزائرية “الجزائر”.

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