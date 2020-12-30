منظمة إنسانية: فقدان أثر 13 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

أعلنت منظمة إنسانية فقدان أثر 13 مهاجرا غير شرعيين في عرض البحر المتوسط، بعدما غادروا ليبيا مستقلين قاربا.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة «سي ووتش» الألمانية: «مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يبحرون في قاربهم على طريق ملاحة وسط البحر»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الثلاثاء.

وتساءلت المنظمة في تغريدة على موقع «تويتر»: «أين هم، وما الذي تنتظره السلطات (الإيطالية) لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟ أتنتظر أن يفوت الوقت؟».

وجددت «سي ووتش» النداء من أجل «التدخل الفوري لتحديد موقع قارب المهاجرين».

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت اعتراض 11891 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر مقارنة بـ9225 شخصا في العام 2019.

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