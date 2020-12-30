التكبالي ساخرا من «شيوخ الردع»: الفول والحمص في عاشوراء حرام والرقص مع الأتراك حلال

شن علي التكبالي، عضو مجلس النواب، هجوما ضد عناصر كتيبة الردع من «شيوخ ومسلحين»، من الذين يفتون في الدين ثم يفسرون أمورا أخرى على أهوائهم الشخصية ومصالحهم.

وقال التكبالي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الفول والحمص في عاشوراء حرام، والرقص تحت أضواء شجرة الميلاد مع الأتراك حلال. لعنة الله عليكم يا تجار الدين الشاذين”.

وكانت بعض حسابات التواصل الاجتماعي المحسوبة على الإخوان وحكومة الوفاق، قد نشرت منذ عدة أيام، صورا من الحفل الذي ظهر فيه وزير الدفاع التركي في حالة من السرور والفرح على أنغام الحفل بين القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، وفتحي باشاغا وزير داخليتها.

وقام عناصر من داخلية باشاغا ومليشيا «كتيبة الردع»، التي يقودها المدعو «الشيخ عبد الرؤوف كاره» بتأمين الاحتفالية بواسطة المسلحين التابعين لها، في الوقت الذي يفتي فيه شيوخهم بحرمانية أمور أخرى، في تناقض ليس بجديد عليهم.