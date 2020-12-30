«القماطي»: الآمال قائمة لاستكمال الانتقال من الديكتاتورية للديمقراطية بعد 10 سنوات على «الثورة»

علق مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، عبر حسابه بـ”تويتر” على مقال رأي منشور له باللغة الإنجليزية، على موقع «عين الشرق الأوسط»، قائلًا: ” بعد عشر سنوات على انطلاق الثورة الليبية ، ما زالت الآمال قائمة على استكمال الانتقال من الدكتاتورية إلى دولة ديمقراطية دستورية”، بحسب تعبيره.

واستهل “القماطي”، في مقاله الذي رصدته وترجمته «الساعة 24»، والذي حمل عنوان «الأزمة الليبية: لماذا آفاق السلام في عام 2021 أعلى من ذي قبل»، قائلاً: إن “ديناميكيات الصراع تغيرت بشكل كبير في عام 2020، بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة اتفاقيات مذكرة تفاهم بحرية وعسكرية في نوفمبر 2019 ، مما يسمح للدعم العسكري التركي الحيوي بالوصول إلى أولئك الذين يقاتلون ضد ميليشيات حفتر “. على حد زعمه.

وتابع؛ أن ” الدعم العسكري التركي غيّر بشكل كبير ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ، مع استعادة قوات حكومة الوفاق الوطني مناطق رئيسية في غرب ليبيا ، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية ، وكذلك مدينة ترهونة”، بحسب قوله.

وأردف “القماطي”، أن “عام 2020 شهد أيضًا حصارًا نفطيًا معيقًا مفروضًا على صادرات النفط الليبية ، مما أدى إلى خسائر في الإيرادات بقيمة 9.8 مليار دولار ، مع استئناف الصادرات مؤخرًا فقط بعد رفع حصار استمر ثمانية أشهر من قبل معسكر حفتر”.

وأكد أنه أيضًا “تم استئناف المسار السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث أطلق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في سبتمبر 2020 ، وأعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني عن نيته الاستقالة وتسليم السلطة. لقيادة جديدة، يتم اختيارها بحلول نهاية أكتوبر”،

مواصلًا: “ومع ذلك ، فإن تلك القيادة الجديدة لا تزال بعيدة المنال، وقد فشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هيئة تنفيذية موحدة جديدة ، لذا فإن التوقعات تشير إلى أن السراج سيبقى في منصبه حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي”، على حد قوله.

وحول توقعاته لعام 2021، قال “القماطي”، “كان التطور الرئيسي الآخر في عام 2020 هو قدرة روسيا على ترسيخ مشاركتها العسكرية والسياسية في الصراع الليبي ، دون أي تحد فعال أو قلق جدي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كان الاتحاد الأوروبي غير متماسك وغير متسق بشأن ليبيا بسبب الخلافات الداخلية، التي أصبحت أكثر وضوحا الآن بعد مغادرة عضو رئيسي ، وهي المملكة المتحدة”.

وأكمل أن: “الخلافات والتنافسات الرئيسية كانت داخل الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا وفرنسا، حيث تتبع ألمانيا أيضًا مسارها الدبلوماسي الخاص من خلال مبادرة مؤتمر برلين”، لافتًا “ومع ذلك، فإن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا في عام 2021 ستشهد على الأرجح إعادة تعديل وتحول في ظل إدارة بايدن القادمة، حيث سيتم اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد التدخل العسكري الروسي في ليبيا”، على حد قوله.

وعقب قائلًا: “تشير التوقعات لعام 2021 أيضًا إلى أن المسار العسكري (5 + 5) الذي أدى إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه في جنيف من المرجح أن يستمر ، على الرغم من طبيعته الهشة، حيث أصبح من الحقائق الآن أن حفتر لم يعد يملك قرار إعادة إطلاق حملة حربية ، مع إحكام روسيا قبضتها على الخيارات العسكرية لحفتر في ليبيا وحملها للأوراق العسكرية”، بحسب ادعائه.

وأكد على أنه هناك عامل آخر؛ وهو أن “روسيا لن تخاطر على الأرجح بمواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في ليبيا ، بالنظر إلى أن تركيا عضو رئيسي في الناتو. ستكون روسيا أكثر ميلًا لدعم نتيجة سياسية قد تضمن مصالحها الشاملة في ليبيا ، حتى بدون حفتر ، المعروف عنه أنه مجرد وكيل لها”، على حد زعمه.

وأضاف “القماطي”، أنه “تم الإفراج هذا الشهر عن مواطنين روسيين محتجزين في طرابلس منذ مايو 2019 بتهمة التجسس، وهو ما يُعرف بأنه شرط أساسي لموسكو لتحسين علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني”.

وتابع؛ “كما أبدت مصر ، الداعم الرئيسي الآخر لحفتر ، استعدادها لدعم حل سياسي للصراع الليبي ، خاصة بعد التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في غرب ليبيا. ولأول مرة منذ ست سنوات ، أرسلت مصر وفدا رسميا الأسبوع الماضي إلى طرابلس للقاء وزراء ومسؤولي حكومة الوفاق الوطني ، مما يمهد الطريق لعودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين القاهرة وطرابلس”، على حد قوله.

وقال “بعد مرور عشر سنوات على بدء الثورة الليبية ، أصبحت آفاق السلام في عام 2021 أعلى من ذي قبل، مع استمرار الآمال في استكمال الانتقال من الدكتاتورية إلى دولة ديمقراطية دستورية”، بحسب تعبيره.

وأردف أنه “ومع ذلك؛ فإن الحل السياسي النهائي الذي سيحقق السلام والاستقرار يعتمد إلى حد كبير على نتائج العملية السياسية الحالية التي تقودها الأمم المتحدة ، مدعومة بإرادة دولية حازمة ، بالنظر إلى أن المسار السياسي هو الأكثر صعوبة في الحل”.

وختم “القماطي مقاله قائلًا: “إن إجراء انتخابات وطنية جديدة في جميع أنحاء البلاد ، والتي تم تحديدها في ديسمبر 2021؛ يوفر أفضل فرصة لليبيين لتوحيد مؤسساتهم السياسية والسيادية ، وإنهاء عدم الكفاءة والفشل العام للوضع الراهن ومنح الليبيين بداية جديدة من خلال اختيار وانتخاب قادة جدد بحرية”، على حد قوله.