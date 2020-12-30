الأرصاد الليبية: انخفاض ملحوظ غدا على هذه المناطق وامطار خفيفة

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توقع خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود حالة الطقس اعتدال في الحرارة نهار اليوم الأربعاء على أغلب مناطق ليبيا، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي غدامس والحمادة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس في المنطقة من رأس أجدير، مصراته، سهل الجفارة وجبل نفوسة، غائمًا قليلًا وتتكاثر السحب مساء اليوم، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصة الجمعة على بعض المناطق.

والرياح، جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (18-22) مئوية على أغلب المناطق، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بداية من يوم الغد.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات، ومرادة، فالطقس سيشهد تكاثر للسحب ليلة الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

والرياح، جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (18 -21) مئوية على أغلب المناطق.

وتوقعت الأرصاد كذلك، أن يكون الطقس في الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، قليل الغيوم تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة على بعض المناطق.

والرياح، جنوبية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (20-23) مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس والحمادة.

أما في الكفرة، السرير وتازربو، فالطقس مشمس في الغالب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-23) مئوية.