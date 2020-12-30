لجنة الشؤون الخارجية النيابية: الوقت قد حان لتحقيق السلام في ليبيا

ليبيا – أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب بيانًا لإدانة التصعيد الأخير، ويهدف في ذات الوقت إلى التحذير من الانجرار لدعوات الاقتتال.

البيان الذي أصدره الثلاثاء رئيس اللجنة يوسف إبراهيم العقوري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تم من خلاله الإعراب عن القلق البالغ من هذا التصعيد الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة، محذرًا من الوسائط الإعلامية التي تبث خطاب الكراهية وتعمل على التحريض على العنف، مع إدانة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب لدعوات الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

وشددت اللجنة في بيانها على أهمية صون حرمة الدم الليبي، مع تأكيدها على الوقوف ضد خيار الحرب أو من يحرض عليها، عادّةً الوقت الحالي مناسبًا لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد الذي تسبب بكلفة باهضة بشريًا وماليًا، مع التحذير من إندلاع حرب جديدة في ليبيا تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد البيان رفض التدخلات الخارجية مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كافة مناطق ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه ذلك؛ لأن الحرب لا يمكن أبدًا أن تكون حلًا لأزمة ليبيا الراهنة، وأن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، مع الالتزام بما خرج به مؤتمر برلين من توصيات.

واختتم البيان بدعوة اللجنة جميع الليبيين إلى التكاتف وتجاوز أحقاد الماضي وتجنيب البلاد سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين التي أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية