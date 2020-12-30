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تونس والجزائر: ساعون لتحقيق استقرار ليبيا واستعادة دورها إفريقيًا ومتوسطيًا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- بحث وزيرا الخارجية في تونس والجزائر عثمان الجرندي وصبري بو قادوم تطورات الأزمة الليبية وسبل مشاركة البلدين في التعاون مع جهود تسويتها.

ووفقًا لبيان صحفي مقتضب صادر عن الخارجية التونسية الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين اتفقا خلاله على مواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وأختتم البيان بالإشارة إلى سعي الجانبين للعمل على ما يضمن استقرار ليبيا واستعادتها لدورها في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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