تقرير رواندي: ترحيل 130 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى رواندا بعد فشل جهودهم للوصول إلى أوروبا

ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته مؤسسة “ذا نيو تايمز” الإعلامية الرواندية الناطقة باللغة الإنجليزية عن ترحيل 130 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى رواندا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد توقع أن تتم عملية استقبال هؤلاء في الساعة الـ9 مساء وفق التوقيت المحلي الثلاثاء بمطار كيغالي الدولي وفقا لالتزام الحكومة الرواندية باستضافة الأفارقة الذين تم إجلاؤهم من ليبيا بعد أن تقطعت بهم السبل هناك.

ونقل التقرير عن الوزارة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في رواندا تأكيدها أن هذه المجموعة هي الخامسة من نوعها منذ سبتمبر عام 2019 الذي شهد بداية الترحيل الذي يتماشى مع إطار عمل آلية العبور في حالات الطوارئ المتفق عليها بين الحكومة الرواندية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي.

وأضاف التقرير أن رواندا تعهدت بموجب الاتفاق باستضافة من وصفتهم بـ”اللاجئين الأفارقة المحاصرين” في ليبيا بعد فشل جهودهم اليائسة للوصول إلى الدول الأوروبية إذ تم إجلاء 385 منهم إلى الأراضي الرواندية وأعيد توطين أكثر من 200 منهم في دول أخرى في أوروبا بشكل رئيسي.

وأوضح التقرير أن 131 من الـ200 تم توطينهم في السويد و23 في كندا و46 في النرويج و5 في فرنسا، مبينًا أن الوافدين للمطار الرواندي سيتم اصطحابهم إلى فندق “لا باليس نياما” لإجراء اختبارات وباء كورونا لينتظروا نتائجهم في الفندق لينقلوا لاحقا إلى مراكز استقبال خاصة بمنطقة غاشورا.

ترجمة المرصد- خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية