صوت أميركا: ليبيا بعد إنهيار نظام القذافي باتت دولة فاشلة.. والتدخل التركي زاد من معاناة الليبين

ليبيا- سلط تقرير تحليلي أعده موقع “صوت أميركا” الإخباري الأميركي الضوء على الأوضاع الصعبة التي تمر بها عدد من الدول العربية وعلى رأسها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المضامين المتعلقة بليبيا فيه صحيفة المرصد أشار إلى وجود أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد قد يصعب التعافي منها بسبب الحرب التي جرت بين القوات المسلحة والجماعات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتفشي جائحة كورونا، منتقدًا في ذات الوقت التدخلات التركية في الشأن الليبي التي تسببت بمزيد من المعاناة لليبيين.

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس خطار أبو دياب تأكيده أن ليبيا بعد إنهيار نظام العقيد الراحل القذافي باتت دولة فاشلة فالاقتصاد في فوضى وعائدات النفط والغاز باتت موضع خلاف رئيسي بسبب وجود خلافات سياسية محلية، مبينًا أن البلاد في عهد ذلك النظام كانت مرفهة فيما تحول الليبيين إلى فقراء في الوقت الحالي بعد أن فقدت بلادهم قدرتها على العمل.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية