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العريبي: نأمل بأن يتم ترميم المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بالجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين بمساعدة دول الجوار الليبي.

العريبي أشاد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” بزيارة الوفد الرسمي المصري إلى طرابلس منذ أيام، مرجّحًا أن تساهم الزيارة بشكل كبير في نزع فتيل الأزمة بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب عن أمله في ترميم المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، داعيًا دول الجوار الليبي لمساعدة أبناء الشعب الليبي في توحيد صفوف مجلس النواب خلال الفترة المقبلة والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة خلال العام المقبل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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