معيتيق: استراتيجية حكومة الوفاق متواصلة في مواجهة الإرهاب لتجفيف منابعه

ليبيا – حضر عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء احتفالية تخريج الدفعة الخامسة من قوة مكافحة الإرهاب التابعة للرئاسي.

معيتيق أعلن وفقًا لتدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استمرار دعم حكومة الوفاق لقوة مكافحة الإرهاب؛ حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وتطوير قدرات منتسبيها من خلال التدريب في الداخل والخارج، والعمل بكل مهنية في عمليات الرصد وتحليل المعلومات وملاحقة فلول الإرهابيين وضرب خلاياهم أينما وجدت.

وأكد للخريجين والحضور بأن استراتيجية حكومة الوفاق متواصلة في مواجهة الإرهاب لتجفيف منابعه، ومن ثم الاهتمام ببرامج التنمية ومحاربة الفقر والنهوض بالتعليم ونشر الوعي وإحلال الأمن والسلام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية