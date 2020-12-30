الوطني للأرصاد يتوقع اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق ليبيا، وتسجيل انخفاضا ملحوظا على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة غدا الخميس.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير و مصراتة و سهل الجفارة والجبل الغربي ستكون السماء بها قليلة الغيوم لتكون سببا في احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط مساء، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرداة تتكاثر السحب ليلة الغد، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

ولفت إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء قليلة الغيوم، وتتكاثر أحيانا والرياح جنوبية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، ولكن الطقس سيكون مشمس على مناطق الكفرة و السرير و تازربو والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24