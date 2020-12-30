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“شوغالي” يعتزم مقاضاة وزير الخارجية الأمريكي.. ويطالبه بتوضيح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا عالم الاجتماع الروسي، مكسيم شوغالي، الذي أطلق سراحه من ليبيا أخيرًا، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى توضيح تصريحاته حول عملية الإفراج عنه، ورفيقه سامر سويفان، بعد أن اتهمهما بالعميليْن المرتبطيْن بروسيا.

وجاءت مطالبة “شوغالي” بالتوضيح من “بومبيو”، في رسالة نشرها رئيس الصندوق الروسي؛ لحماية القيم الوطنية، موضحًا أن “شوغالي” يتهمّ وزير الخارجية الأمريكي بالكذب حول ما قاله عنهما، ويعتزم مقاضاته في المحاكم، مشيرًا إلى أن السلطات الليبية لم تُوجّه إليهما أي اتهامات.

يذكر أن “شوغالي” و”سويفيان” قد ألقي القبض عليهما في طرابلس في مايو 2019 وأطلق سراحهما هذا الشهر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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