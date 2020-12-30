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“الغرابلي”: المصريون لم يأتوا لطرابلس إلا لصناعة حكومة تنفذ تعليماتهم

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن “كل ما قيل على زيارة وفد المخابرات المصرية عن فتح قنصلية أو خطوط نقل كلام دبلوماسي”.

وقال “الغرابلي” على حسابه بموقع فيسبوك، إن “المصرين لم يأتوا إلا لصناعة حكومة تكون تحت سيطرتهم وتنفذ تعليماتهم”، مستطردًا “إما حفتر أو حفيتر وهذه مطالبهم”، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن وفدًا مصريًا وزار مدينة طرابلس منذ أيام، وبحث مع عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق، سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وضم الوفد المصري إلى طرابلس، اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.

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الغرابلي طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يامتخلف عقليا مصر تقوم بجمع شمل الليبيين من زمان فبعد اتفاق الصخيرات استضافت السراج ومعتيق وحفتر وعقيلة صالح فى القاهرة واجتماع توحيد المؤسسة العسكرية وهى تدعم من يختاره نواب الشعب وحفتر مختار من نواب الشعب بقرار رسمى من البرلمان وبنصاب قانونى ولو نصب البرلمان قائد جيش اخر تتعامل معه احتراما لارادة الشعب اما حفيتر ياحمار فموجود فى اسطنبول حيث شاهدت مخلل تركى خلل مثلك وهو بكير يقول ان ابن حفتر يعمل فى اسطنبول وانع يوجد هناك من يدعم حفتر اما حفيتر فتدعمه تركيا وليس القاعرة التى تدعم ثوابت لا اشخاص تدعم السيادة الوطتية الليبية وتدعم الاستقرار وتدعم الحفاظ على ثروة الشعب الليبى ووصولها لهم فهمت ياغراب ولا نعيد الكلام

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  • كلامك فيه شئ من الصح يا غرابلي فمصر شافتكم خالعين فراعيكم وباركين اما الاتراك والمرزتقه السوريين فقالت الاقربون اولي بالمعروف طالما انتم فاتحينها للاتراك والسوريين فمصر قررت تأخذ حصتها من المفتوح

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