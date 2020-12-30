“الغرابلي”: المصريون لم يأتوا لطرابلس إلا لصناعة حكومة تنفذ تعليماتهم

اعتبر الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن “كل ما قيل على زيارة وفد المخابرات المصرية عن فتح قنصلية أو خطوط نقل كلام دبلوماسي”.

وقال “الغرابلي” على حسابه بموقع فيسبوك، إن “المصرين لم يأتوا إلا لصناعة حكومة تكون تحت سيطرتهم وتنفذ تعليماتهم”، مستطردًا “إما حفتر أو حفيتر وهذه مطالبهم”، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن وفدًا مصريًا وزار مدينة طرابلس منذ أيام، وبحث مع عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق، سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وضم الوفد المصري إلى طرابلس، اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.