فريق الصيانة بمليتة يصلح تسريبا كبيرا بالمجمع الصناعي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |
30 December, 2020
أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز تمكن فريق الصيانة الوطني بالشركة من إصلاح تسرب في خط مياه التغذية لوحدة غلاية الضغط العالي D بالمجمع الصناعي للشركة
وأشارت مليتة في بيان لها أن الصيانة أنجزت بعناصر ليبية وفي وقت قياسي وبشكل ناجح لصمام التحكم (801D) الخاص بغلاية الضغط العالي D
وأوضحت الشركة أن تسربا كبيرا بالخط كان تحت ضغط 70 بار ودرجة حرارة 150 درجة مئوية تقريباً، ما يتطلب عند صيانته إطفاء تاما ، وأن عناصر الصيانة بالشركة أنجزوا العمل باحترافية دون الحاجة الى الاطفاء التام، وتمكنوا من تصنيع “المشبك الخاص بالصمام” داخل الورشة المركزية بقسم التصنيع ليتم إيقاف تسرب الماء المغذي.
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