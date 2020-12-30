فريق الصيانة بمليتة يصلح تسريبا كبيرا بالمجمع الصناعي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

30 December, 2020

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز تمكن فريق الصيانة الوطني بالشركة من إصلاح تسرب في خط مياه التغذية لوحدة غلاية الضغط العالي D بالمجمع الصناعي للشركة

وأشارت مليتة في بيان لها أن الصيانة أنجزت بعناصر ليبية وفي وقت قياسي وبشكل ناجح لصمام التحكم (801D) الخاص بغلاية الضغط العالي D

وأوضحت الشركة أن تسربا كبيرا بالخط كان تحت ضغط 70 بار ودرجة حرارة 150 درجة مئوية تقريباً، ما يتطلب عند صيانته إطفاء تاما ، وأن عناصر الصيانة بالشركة أنجزوا العمل باحترافية دون الحاجة الى الاطفاء التام، وتمكنوا من تصنيع “المشبك الخاص بالصمام” داخل الورشة المركزية بقسم التصنيع ليتم إيقاف تسرب الماء المغذي.