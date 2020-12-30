ترحيل 1272 مهاجرًا غير شرعي من طبرق خلال عام 2020

أخبار ليبيا 24-خاص

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق 1272 مهاجرًا بينهم مرحّلين طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2020

وقال، عقيد إبراهيم محمد لربد، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن خلال عام 2020 تم ترحيل عدد 1272 مهاجرًا غير شرعي، منهم 951 مهاجر مرحل طوعًا وعدد 321 مهاجرًا مخالفًا للشروط، من دول مصر والسودان والنيجر وتشاد والسودان ونيجيريا وموريتانيا ومالي.

وأشار لربد، إلى أن من بين المرحلين 107 مصابين بالتهاب الكبد الوبائي، وأكثرهم من مصر والسودان ومنهم 6 مصابين بالإيدز من النيجر ونيجيريا وتشاد.

وأوضح، أن عدد المهاجرين في السابق أكثر من الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما أوضح، أن المهاجرين المخالفين للشروط هم الذين يدخلون إلى البلاد بطرق غير شرعية وبدون إجراءات ويتم ضبطهم في البوابات وترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري، أما المهاجرين المرحلين طوعًا، فهم الذين يطلبون عودتهم إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة وهنالك سيارات أجرة مجهزة، لهذا الشأن تحت رقابة الجهاز لإيصالهم إلى الحدود المصرية.