رغم كورونا.. شلمبرجير: نسبة إنجاز مع الواحة تصل لـ90 % خلال 2020

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

30 December, 2020

قالت شركة شلمبرجير، إن نسبة الانجاز في مشاريعها مع شركة الواحة للنفط خلال العام 2020 قد بلغت نحو 90% رغم إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقدمت شلمبرجير خلال اجتماع فني تقابلي عبر الدائرة المغلقة مع إدارة الحفر وصيانة الابار بشركة الواحة عرضا مرئيا لأعمالها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد خطط للعمل وتوفير جميع المعدات ومتطلبات التشغيل اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة وفقا للجدول الزمني المحدد وتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.