وفد من قيادة الجيش يقدم التعازي في قتلى شجار قبلي بطبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

قدّم وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، برئاسة اللواء هاشم بورقعة، واجب العزاء إلى قبيلتي “مريم” و”القطعان” في طبرق، على وفاة 4 من أبنائهما نتيجة المشاجرة المسلحة التي حدث قبل عدة أيام.

وناشد، وفد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مشايخ وأعيان وحكماء وأبناء القبيلتين، بضبط النفس وتقديم التنازلات للوصول إلى حل سريع لفض الإشكال القائم بينهما.

ودعا الوفد مكون قبائل “الجبارنة”، الذي تولى القضية عرفيًا بين الطرفين، لإقناع القبيلتين بتقديم التنازلات ورأب الصدع بينهما، والتوصل إلى حل، يرضي الجميع.

وخلال زيارة التعزية، تحدث، الشيخ فرج بوحسن، شيخ قبيلة العبيدات ورحب بالضيوف، ووعد بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، لافتًا إلى أن القبيلتين تربطهما علاقة مُصاهرة وعلاقات طيبة منذ زمن بعيد.

وأدت مشاجرة مسلحة في طبرق بين قبيلتي “مريم” العبيدات وقبيلة “بوسعيدة” القطعان، إلى مقتل مقتل 4 أشخاص (2من كل قبيلة) نتيجة خلاف حول تكليف موظف من الضمان ينتمي لقبيلة “مريم” مكان المدير السابق الذي ينتمي لقبيلة القطعان مما نتج عنه إغلاق مبنى الضمان لمدة 3 أشهر، وتم نقل العمل إلى فرع كمبوت شرق طبرق، والذي تم تفجيره مما أشعل فتيل الفتنة بين القبيلتين ووقوع المشاجرة المسلحة بينهما.