عبد الحكيم فنوش: تصريحات وزير خارجية الترك “إعلان احتلال”.

وصف المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش ، وزير الخارجية التركي بـ”القذر” تعقيبا على مزاعمه أمس بأنه “لا يحق لأحد مطالبة بلاده بمغادرة ليبيا”.

وقال “فنوش” في تغريدة عبر حسابه على تويتر، ” القذر وزير خارجية الترك يقول.. لا يحق لاحد مطالبة القوات التركية بمغادرة ليبيا حتى لو تغيرت الحكومة.. أي أنه يقول نحن باقون.. غصبا عنكم”.

وأضاف؛ “وبأنهم يحتلون ما يسيطرون عليه.. وأنهم أصحاب القرار”, مستطردا “إنه إعلان احتلال”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد زعم خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أنه “لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها لحكومة الوفاق”، بحسب تعبيره.

وواصل وزير الخارجية التركي، مزاعمه قائلًا: إن “وجودنا في ليبيا وفق اتفاقيات ولا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج”، مردفًا أن “التعاون مع موسكو بدأ يؤتي ثماره في كاراباخ و ليبيا”، على حد قوله.