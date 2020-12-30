لافروف: ليبيا عانت من عواقب عدوان الناتو ومستعدون لتقديم المساعدة

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، التأكيد على استعداد بلاده لتقديم أقصى قدر من المساعدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن بلاده ستناقش كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم ليبيا وتقيمها.

وأوضح لافروف في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة أنه يتعين على الليبيين الآن اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع بين الأشقاء والمصالحة الوطنية والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة.

وقال لافروف موجها كلامه لسيالة، إن الاجتماع المنعقد اليوم يأتي في وقت يتم فيه تقرير مصير ليبيا، بعد أن عانى الشعب من عواقب عدوان الناتو والحرب الأهلية اللاحقة.

وكان لافروف قد أكد في وقت سابق أنه يجب تكثيف الجهود للتوصل لحل لدعم ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24