سي ووتش: فقدان 13 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

أعلنت منظمة إنسانية فقدان أكثر من 13 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر المتوسط، بعدما غادروا ليبيا مستقلين قاربا.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة «سي ووتش» الألمانية: إنه مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يبحرون في قاربهم على طريق ملاحة وسط البحر

وتساءلت المنظمة في تغريدة على موقع «تويتر»: «أين هم، وما الذي تنتظره السلطات (الإيطالية) لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟ أتنتظر أن يفوت الوقت؟».

وجددت «سي ووتش» النداء من أجل «التدخل الفوري لتحديد موقع قارب المهاجرين

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت اعتراض 11891 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر مقارنة بـ9225 شخصا في العام 2019.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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