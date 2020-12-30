إجلاء 130 لاجئًا عالقًا في ليبيا إلى رواندا

أعلنت المفوضية السامّية لشؤون اللاجئين، عن وصول 130 لاجئًا وطالب لجوء، إلى رواندا، قادمين من ليبيا.

وأبلغت المفوضية، في فيديو نشرته عبر حسابها في رواندا، عن وصول اللاجئين إلى هناك، بعد إجلائهم من ليبيا، في رحلة جوية، في ظل انتشار فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أنهم في حالة صحية جيدة.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت، في آخر نشرة توضيحية لها، أن في ليبيا 90 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات انسانية بين نازحين ولاجئين وطالبي لجوء من بين الفئات الأشدّ ضعفًا مع محدودية أو عدم قدرة الوصول إلى السلع الأساسية والخدمات لهم.

وأوضحت أنه اعتبارًا من مطلع هذا الشهر فإن حوالي ألفي شخص محتجز في ليبيا من طالبي اللجوء، من بينهم 668 شخص تحت رعاية المفوضية، يعيشون في ظروف صعبة داخل مراكز احتجاز اللاجئين.

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