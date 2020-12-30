مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، إجلاء 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا، في رحلة هي الرابعة والأخيرة من نوعها في العام 2020.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستستأنف الرحلات القادمة العام 2021، حسب بيان على صفحة مكتبها في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وانطلقت الرحلة بعد ظهر الثلاثاء الماضي من طرابلس متجهة إلى مطار كيغالي الدولي، حيث رحب موظفو المفوضية والسلطات الرواندية بالمجموعة ورافقوهم إلى المركز الذي سيستضافون فيه.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت اعتراض 11891 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر مقارنة بـ9225 شخصا في العام 2019.

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