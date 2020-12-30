«مكافحة الأمراض»: 585 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 861 حالة ووفاة 15 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (289).

واستلم المركز عدد (3657) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (192) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (28) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (93) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (202) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (258) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (44) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (10) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (52) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (216) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3072) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (585) عينة موجبة لفيروس كورونا (375 جديدة + 210 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 163 حالة جديدة

عدد 37 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 22 حالة جديدة

عدد 66 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

4.قصر بن غشير

عدد 8 حالة جديدة

5.الماية

عدد 7 حالة جديدة

6.السبيعة

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

8.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

9.الزنتان

عدد 44 حالة مخالطة

10.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.سبها

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

13.ام الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

14.سرت

عدد 3 حالة مخالطة

15.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

16.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

17.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

18.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

19.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

20.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

21.زليتن

عدد 44 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

22.الزهراء

عدد 10 حالة جديدة

23.غريان

عدد 10 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

24.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

25.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

26.الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

27.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

28.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

29.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

30.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

31.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

33.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

34.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

35.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

36.السائح

عدد 1 حالة جديدة

37.الزاوية المركز

عدد 16 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

38.العوينية

عدد 5 حالة مخالطة

39.باطن الجبل

عدد 3 حالة مخالطة

40.كاباو

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 861 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 676 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في السائح

3.عدد 25 حالة في العجيلات

4.عدد 14 حالة في سبها

5.عدد 7 حالات في قصر بن غشير

6.عدد 58 حالة في زليتن

7.عدد 59 حالة في مصراته

8.عدد 7 حالات في الزنتان

9.عدد 14 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في العجيلات

4.عدد 1 حالة في جنزور

5.عدد 1 حالة في الزنتان

6.عدد 1 حالة في العواته

7.عدد 1 حالة في بني وليد

8.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

9.عدد 2 حالة في مصراته

10.عدد 1 حالة في غدامس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 99935

2.الحالات النشطة : 27203

3.المتعافين : 71273

4.الوفيات : 1459