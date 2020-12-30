إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 81.5 مليون والوفيات نحو مليون و782 ألف

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 81.5 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين، في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:
الولايات المتحدة: 334933 وفاة و19262073 إصابة
الهند 148153- 10224303
البرازيل 191570- 7504833
روسيا 55827- 3105037
فرنسا 64078- 2574041
المملكة المتحدة 71567- 2382865
تركيا 20388- 2178580
إيطاليا 73029- 2067487
إسبانيا 50442- 1893502
ألمانيا 32107- 1687185
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
25 – العراق 12800- 593541
31 – المغرب 7314- 435189
35 – السعودية 6204- 362488
39 – الأردن 3801- 291393
47 – الإمارات 662- 204369
50 – لبنان 1430- 175118
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