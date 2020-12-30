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“الإبراهيمي”: ليبيا تعاني من تدخلات خارجية “سافرة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الدبلوماسي والمبعوث الأممي السابق، الأخضر الإبراهيمي، لتلفزيون “روسيا اليوم”، حول حصاد عام 2020، إن الوضع في ليبيا لا يختلف عن الوضع في سوريا، فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، ووصف هذه التدخلات بـ”السافرة”.

وقال “الأخضر” إن قرار مجلس الأمن رقم 1973 حول ليبيا قد استعمل في تدخلات لإسقاط النظام وفي المقابل لم يعد يوجد أي دعم ايجابي لمساعدة الليبيين في إقامة الدولة الجديدة.

يشار إلى أن البعثة لطالما تدفع للمضي قدما في تثبيت وقف إطلاق النار، وقد ساد المنطقة فعليا وقف للأعمال القتالية، فيما اعتبرت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في وقت سابق، أن معظم الأطراف الليبية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، وأن جميع الوسائل الأخرى لم تجد نفعًا.

وطالبت المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته، والمساعدة على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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