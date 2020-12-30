التكبالي ساخرًا من فتاوى الوفاق: الفول والحمص في عاشوراء حرام والرقص مع الأتراك حلال

سخر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، اليوم الأربعاء، من فتاوى ميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة وأتباعها المتناقضة.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ميليشيات الوفاق تفتي بتحريم الفول والحمص في عاشوراء، وذلك في الوقت الذي يحلون فيه الرقص تحت أضوء شجرة الميلاد مع الأتراك، في إشارة إلى الحفل الذي أقيم في مطار معيتيقة للجنود الأتراك بحضور مسؤولي الوفاق وعلى رأسهم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

واختتم التكبالي تغريدته بقوله : “لعنة الله عليكم يا تجار الدين الشاذين”.

يشار إلى أن مليشيا الردع التابعة للوفاق كانت تقوم بتأمين حفلة الجنود الأتراك في مطار معيتيقة، هذا بالإضافة إلى أن المفتي المعزول الصادق، أجاز الاحتفال برأس السنة، والذي حرمه قبل نحو ٥ سنوات.

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