الأمم المتحدة تعلن إجلاء 130 من طالبي اللجوء «الضعفاء» من ليبيا إلى رواندا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن إجلاء مجموعة من 130 من طالبي اللجوء «الضعفاء» من ليبيا إلى رواندا في رحلة الإجلاء الرابعة والأخيرة في عام 2020، فيما ستستأنف الرحلات القادمة في عام 2021.

وبحسب بيان للمفوضية اليوم، غادرت الطائرة التي تقل طالبي اللجوء بعد ظهر الثلاثاء، من طرابلس إلى مطار كيغالي الدولي، وكان في استقبالهم موظفو المفوضية والسلطات الرواندية.

وتضم المجموعة رجال ونساء وأطفال من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال، كان معظمهم يعيشون في مناطق حضرية في طرابلس، وكان العديد منهم محتجزين في السابق في مراكز احتجاز في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافاليري، «أثبتت عمليات الإجلاء من خلال آلية العبور الطارئ أنها شريان حياة حاسم للاجئين الضعفاء في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء السكان».

وبحسب البيان فإنه «بالنسبة للاجئين في ليبيا، لم يفرض جائحة COVID-19 قيودًا أدت إلى فقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية فحسب، بل أثر أيضًا على الوصول إلى المسارات والحلول القانونية خارج ليبيا، مما أدى إلى زيادة اليأس بين الأكثر ضعفا»، مطالبا البلدان المستقبلة إلى توفير المزيد من فرص إعادة التوطين من أجل مساعدتنا على إبعاد طالبي اللجوء الضعفاء عن طريق الأذى في ليبيا.

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