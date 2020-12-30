استمرار فعاليات المعرض الوطني للمقتنيات الشعبية بطرابلس

نظمت الهيئة العامة للثقافة بمدينة طرابلس، المعرض الوطني للمقتنيات الشعبية تحت شعار “وتستمر الحياة”.

ويستمرّ المعرض الذي بدأت فعالياته في الـ 24 من ديمسبر في استقبال زواره حتى الـ31 من الشهر الجاري، وضمّ في أروقته، مشاركين من تونس والجزائر، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المحلية، مثل جمعية “ودّان للتراث والسياحة و جمعية مرزق ومشاركين من فرسطاء والزاوية”.

و كان هذا المحفل؛ فرصةً لعرض عدد كبير من المنتجات الطبيعية والبهارات المتنوعة، إضافة إلى الأشغال اليدوية، والنسيج، والأواني النحاسية، والفخارية من المقتنيات والصناعات اليدوية التي تعبّر عن الموروث الثقافي وتعكس حياة البدو و الموروث الشعبي الأصيل.

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