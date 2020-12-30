مدير أمن طرابلس يشدد على الإجراءات الاحترازية مع تزايد الإصابات بكورونا

أصدر مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد، تعليماته بخصوص التشديد في ارتداء الكمامة لجميع المنتسبين والمترددين على المديرية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها والكفيلة بالوقاية منه.

وأعلن مكتب مدير أمن طرابلس، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للارتفاع المفرط في معدلات الإصابة اليومية بوباء كورونا، ومن باب الحرص على سلامة و صحة منتسبي المديرية.

وفي منتصف الشهر الحالي، احتضن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، اجتماعا ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة مع ممثلين عن شركة «روز بارنز» للتدريب، وعدد من ضباط البحث.

واستعرض الاجتماع، الذي يأتي ضمن برنامج وزارة الداخلية الرامي للرفع من كفاءة عناصر الشرطة لا سيما مكون البحث الجنائي، الاحتياجات الخاصة بالدورات وورش العمل التخصصية.

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