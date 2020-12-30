اللافي: أنقرة أعلنت الحرب على الشعب الليبي وسط صمت البعثة الأممية

ليبيا – أكد السياسي والحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي أن أنقرة أعلنت الحرب على الشعب الليبي وسط صمت البعثة الأممية، منتقدًا التدخلات العسكرية التركية في الشأن الداخلي للبلاد، مما سيعقد المشهد بشكل كبير.

اللافي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأربعاء قال إن بعثة الأمم المتحدة بالمضي قدمًا نحو تحقيق وفاق بين الليبيين وتشكيل حكومة جديدة في البلاد،

وأوضح أن زيارة الوفد العسكري التركي إلى طرابلس منذ أيام للقاء حكومة الوفاق يؤكد أن الأخيرة حكومة حرب استجلبت العملاء الأتراك، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة على حل مشكلات الليبيين والترتيب للانتخابات، وليس إبرام اتفاقيات عسكرية مع دول أخرى.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق ورطت ليبيا في اتفاقيات عسكرية بالتحالف مع الأتراك عسكريًا،حيث نقلت أنقرة المرتزقة والمقاتلين، ما يعد خرقًا لمخرجات مؤتمر برلين الذي شدد على ضرورة وقف توريد الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية،

اللافي أنتقد موقف الأمم المتحدة السلبي تجاه تدخلات تركيا السافرة التي ستعقد المسارين السياسي والعسكري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية