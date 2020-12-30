لافروف لـ سيالة: الشعب الليبي الآن يعاني من عواقب عدوان الناتو والحرب الأهلية اللاحقة

ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا.

لافروف وفي لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية صرّح: “أنتم تعلمون أن روسيا مهتمة بصدق بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع مشاكل بلدكم، وسنناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وستكون تقييماتكم للخطوات التي يجب اتخاذها أيضًا مهمة بالنسبة لنا”.

وأشار لافروف إلى أنه يتعين على الليبيين الآن اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء والمصالحة الوطنية والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة.

لافروف أوضح موجها كلامه لسيالة: “الاجتماع المنعقد اليوم يأتي في وقت مناسب للغاية، في وقت يتم فيه تقرير مصير بلدكم دون مبالغة، ويعاني الشعب الليبي الصديق الآن من عواقب عدوان الناتو والحرب الأهلية اللاحقة”.