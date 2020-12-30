«بومطاري»: الصديق الكبير لم يقم بتغطية مستحقات الطلبة الليبيين بالخارج

في استمرار للصراع الدائر بين الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، وفرج بومطاري، وزير مالية حكومة الوفاق، شنت مالية الوفاق هجوما حادا على المصرف المركزي بسبب الاعتمادات المالية الخاصة بإيفاد الطلبة الليبيين إلى الخارج.

وقالت مالية الوفاق في بيان صادر عنها: “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الاستثمار البشري والمتمثل في صورة إيفاد الطلبة الليبيين لنهل العلم والمعرفة من أعرق الجامعات العالمية، ليعودوا للمساهمة بالنهوض بالوطن في مختلف المجالات العلمية”.

وأضاف البيان “من باب الشفافية والافصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة، الليبيين بالخارج”.

وكان فرج بومطاري، قال في وقت سابق، إننا “حاولنا جاهدين طوال الأشهر الماضية للضغط على الجهات المسئولة عن الإفراج عن المرتبات، حيث أحالت مالية الوفاق كافة المخاطبات حول الشركات المتعثرة للبنك المركزي، والتي لا تندرج تحت منظومة الرقم الوطني والمرتبات وخاطبنا المجلس الرئاسي بشأنها ولم يتم الرد إلى الآن، وسنمارس مزيد من الضغط لحلحلة ذلك الملف”، على حد قوله.

وتابع “طالبنا بتوفير تغطيات مالية كافية من البنك المركزي بشأن التسويات المالية ولم يتم الموافقة عليها، وهناك العديد القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة، كما أن الأحكام القضائية موقوفة من المصرف المركزي وهذا الأمر خارج إرادة وزارة المالية وقدمنا طلبات في جميع الميزانيات السابقة ولم يتم اعتمادها”.