إعلاميي وصحفيي بنغازي يستنكرون قرار الحكومة بتخصيص مقر الإذاعة المحلية ليكون مقرًا لمجلس النواب

أخبار ليبيا24
استنكر إعلاميي وصحفيي ومثقفي مدينة بنغازي قرار الحكومة الليبية القاضي بتخصيص مقر إذاعة بنغازي المحلية الوقع في طريق المطار ليكون مقرا لمجلس النواب.
وأكد إعلاميي وصحفيي بنغازي في بيان لهم أن قرار الحكومة بتخصيص مقر لإذاعة ليكون مقرا لمجلس النواب يعد تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية رائدة الإذاعات في ليبيا.
وشدد إعلاميي وصحفيي ومثقفي مدينة بنغازي على رفضهم لمثل هكذا إجراءات مجحفة، كما حدث الآن لمقر (إذاعة بنغازي المحلية) الذي خصص لها منذ سنة 2008.
ولفت إعلاميي وصحفيي بنغازي إلى أن هذا الأمر يدعو للاستغراب أن المقر مصمم فنيًا وهندسيًا كمبنى إذاعي يحتوي على استوديوهات مسموعة ومرئية ولا يصلح أن يكون مقرًا لمجلس النواب.
وطالب إعلاميي وصحفيي ومثقفي مدينة بنغازي الجهات الرقابية والقضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها لإحقاق الحق وإيقاف هذا القرار التعسفي.
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